AOC представила высокопроизводительный игровой монитор AG273QZ

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет прорывную модель, предназначенную для геймеров, нуждающихся в мощном оборудовании для высококонкурентных игр и киберспортивных соревнований. Монитор AOC AGON AG273QZ с диагональю 27 дюймов (68,6 см) невероятно быстр, обладает частотой обновления 240 Гц и чрезвычайно низким временем отклика 0,5 мс (MPRT). Сверхчёткое разрешение QHD (2560x1440 пикселов) — это совершенно новый уровень по сравнению с современными моделями Full HD с частотой 240 Гц. Увлечённым геймерам больше не придется выбирать между скоростью и качеством изображения.



Модель AG273QZ оснащена TN-панелью нового поколения, которая обеспечивает отображение широкого спектра цветов (126,4% sRGB, 93,7% AdobeRGB). Пиковая яркость дисплея составляет 400 нит, устройство сертифицировано для VESA DisplayHDR 400, благодаря чему декодирует и отображает HDR-изображение (High Dynamic Range). Кроме того, технология AMD FreeSync Premium Pro сводит к минимуму задержки, вызванные тональным отображением HDR, а поддержка переменной частоты обновления исключает рывки изображения.

Слово AGON — название премиальной игровой серии AOC — происходит от древнегреческого термина, который означает «конфликт», «борьба» или «соперничество». Новый монитор AGON AG273QZ оправдывает свое имя, поскольку создан для напряжённого соперничества, с которым легко справляется благодаря частоте обновления 240 Гц и времени отклика 0,5 мс. Это приводит к заметному сокращению времени переключения пикселов, которое теперь составляет всего половину миллисекунды.

Монитор AG273QZ оснащён TN-панелью с перспективным разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и поддерживает стандарт VESA DisplayHDR400. Игры и фильмы, поддерживающие HDR, выглядят невероятно реалистично, благодаря чему усиливается иммерсивный эффект. Панель AG273QZ отображает впечатляюще широкую цветовую гамму (126,4% sRGB, 93,7% AdobeRGB), цвета которой выглядят максимально жизненно. Также монитор оснащён и AOC Light FX: настраиваемым кольцом подсветки RGB LED на задней панели, что сделает игры ещё ярче.

Компания AOC знает, в чём нуждаются геймеры, не в последнюю очередь благодаря спонсорской поддержке команды G2 Esports. Поэтому неудивительно, что производитель добавил удобную ручку в верхнюю часть подставки, чтобы устройство можно было переносить при использовании на турнирах и на LAN вечеринка.

Кроме того, с двух сторон монитора находятся держатели для гарнитуры. AG273QZ также поставляется с эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, что позволяет геймерам принять максимально удобную позу. В то же время технология Flicker-Free и режим Low Blue Light сводят к минимуму нагрузку на глаза во время длительных игровых марафонов. Дополнительные функции включают AOC Game Color, AOC Shadow Control, шесть игровых режимов (три из которых настраиваются пользователем), обновленный интерфейс экранного меню и новое программное обеспечение для него (G-Menu).

Монитор AOC AGON AG273QZ появится в продаже в марте 2020 по ориентировочной цене 769 евро.