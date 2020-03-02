В Витебске рассказали об основных проблемах стартапов из Беларуси

27 февраля в Витебске стартовал седьмой сезон Стартап-школы. Его открыли встречей с бизнес-ангелом Антоном Куличкиным. В лекции «Дорожная карта успешного стартапа» он рассказал о бизнесе, белорусских стартапах и привлечении инвестиций.

Антон Куличкин - ментор инкубатора Парка высоких технологий, член совета экспертов ассоциации «Технологии Распределенных Реестров», трекер, кофаундер нескольких IT-проектов. Последние 2 года он плотно занимается стартапами как инвестор. От профессии инвестиционного банкира Антон Куличкин перешел к активному инвестированию, поиску интересных стартапов и помощи им на ранней стадии. По его словам, «ангельские инвестиции» можно назвать дорогим хобби, так как математика профессионального бизнес-ангела в среднем включает 1,5 миллиона долларов для вкладов в стартапы и 10 миллионов свободного капитала. Ранний инвестор при этом получает доход только в конце процесса (через пять-десять лет).

«Дорожная карта успешного стартапа» стала для витебской аудитории экспресс-курсом в типовую структуру и этапы построения успешного проекта, проблемы, касающиеся продаж, продукта, развития идеи и привлечения к ней инвестиций, общения с инвестором.

Эксперт отметил, что в его понимании стартап – это проект, который развивается гипотезами, каждая из которых должна быть достижимой и применимой к реальному миру. В таком проекте важны скорость и своевременное появление на своем месте. Антон Куличкин назвал стартапы историей о контролируемом упрямстве. Первое, на что обращает внимание инвестор на ранней стадии, по мнению эксперта, это команда проекта.

Антон Куличкин также говорил об особенностях стартапов из Беларуси. Важным преимуществом местных проектов эксперт назвал изначальную ориентированность на создание большого продукта с выходом на иностранный рынок. Одной из основных проблем белорусских стартаперов, по его словам, можно считать желание быть дешевле конкурентов вместо того, чтобы ориентироваться на ценность проекта для потребителя.

Второй проблемой белорусов в стартапах Антон Куличкин посчитал готовность отдавать любые проценты от проекта на ранних стадиях, что убивает бизнес.

В качестве примеров успешных стартапов из Беларуси эксперт назвал проект GiveAway, который позволяет пользователям отдавать ненужные вещи даром через мобильное приложение, поисковый интерфейс для работы с корпоративными базами данных FriendlyData, проект электронного стетоскопа для детектирования и мониторинга заболеваний дыхательной системы Lung Passport и сервис для кикшеринга ScootAPI.

«Витебский курьер» специально для KV.by