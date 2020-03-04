Microsoft показала Windows 10 без «живых плиток»

«Живые плитки» перекочевали в меню «Пуск» Windows 10 из «восьмерки», в которой они были важной частью интерфейса. Они, например, позволяют вместо обычной иконки приложения «Погода» показывать прогноз на ближайшую неделю с анимациями — и все это в небольшом окне.

В последней трансляции разработчики Windows 10 рассказали о нововведениях в новой предварительной сборке системы, сообщает The Verge. Они показали новое меню «Пуск» с обновленными иконками приложений в стиле Fluent Design, но главная деталь — в этом меню больше нет «живых плиток», их заменили статичными иконками.

Но разработчики сразу уточнили, что «живые плитки» пока остаются частью системы. При этом непонятно, что с ними будет дальше. Скорее всего, в следующем обновлении в меню «Пуск» по умолчанию будут показывать только статичные иконки, а при желании пользователь сможет заменить их на динамичные плитки. Также теперь все плитки в окрашены в один цвет с системой, а раньше они были разноцветными.

Microsoft уже полностью отказалась от «живых плиток» в системе Windows 10X, которая предназначена для компьютеров с двумя экранами или гибким дисплеем. В ней интерфейс сильно упрощен и больше напоминает смартфон.