HONOR дарит 50% скидку на аксессуары для спорта

Подарить подарок на 8 марта и не разориться? Начать занятия спортом, не потратив на аксессуары все сбережения? Если эти вопросы крутятся в голове и не дают покоя, HONOR спешит на помощь и дает скидку 50% на два девайса - наушники HONOR Sport Pro и фитнес-браслет HONOR Band 5. Предложение действует только 8 марта во всех магазинах официальных партнеров – МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи.

HONOR Band 5 — фитнес-трекер с цветным AMOLED-экраном с диагональю 0,95 дюйма. Здесь есть специальные режимы для 10 видов спорта, а также функции мониторинга пульса в режиме реального времени и анализа сна. HONOR Band 5 отличается низким уровнем энергопотребления и продолжительной автономной работой до 14 дней.

Умный браслет ведёт подсчет шагов, пройденного расстояния, сожжённых калорий и других данных. Он регистрирует длительность физических нагрузок средней и высокой интенсивности, а также распознает паузы во время тренировок. HONOR Band 5 ведёт автоматический мониторинг ключевых биометрических параметров на протяжении всех упражнений: скорость, пройденную дистанцию и затраченные калории.

Он также подойдёт любителям плавания – браслет водонепроницаем и рассчитан на погружение до 50 метров, распознаёт 4 основных стиля плавания, фиксирует скорость, преодолённое расстояние, сожжённые калории, а также подсчитывает значение показателя эффективности в плавании SWOLF.

В своей ценовой категории HONOR Band 5 – единственный, в котором есть функция измерения кислорода в крови (SpO 2 ). Этот показатель отражает насыщенность кислородом капиллярной крови. Чем она выше, тем лучше мышцы снабжаются кислородом, который нужен для их нормального функционирования во время выполнения физических упражнений. В норме насыщенность крови кислородом должна составлять 90-100%. Если уровень SpO2 ниже 89%, необходимо снизить интенсивность упражнений, уделить больше внимания отдыху и проконсультироваться с врачом.

Также фитнес-трекер умеет удаленно управлять музыкой (актуально для смартфонов на Android 5.0 и выше). Можно переключать треки и регулировать громкость прямо с запястья в таких приложениях, как Shazam, VLC, Google Play Music, YouTube, Tube Go, Spotify, Audify, KKBOX, Blackplayer, Pulsar, и Huawei Music. Кроме того, пользователи оценили удобство таких функций, как поиск смартфона и управление камерой смартфона.

HONOR Sport PRO - это Bluetooth-наушники, ориентированные на любителей спорта, мобильного образа жизни и качественного звука. Они выполнены в градиентных цветах и получили энергоэффективную батарею, разъём Type-C для быстрой зарядки от смартфона, функцию мгновенного сопряжения HiPair и технологию объёмного звучания.

Несмотря на компактные габариты, устройство оснащено динамическими излучателями диаметром 13 мм, которые обеспечивают чистое звучание в широком диапазоне частот. Система шумоподавления, диафрагма из термополиуретана и корпус из высокоплотного полимера создают оптимальные условия для воспроизведения качественного аудио с насыщенными басами, обеспечивая полное погружение в атмосферу воспроизводимого медиафайла.

Усовершенствованный микрофон с функцией подавления шума ветра гарантирует полную слышимость во время разговора на открытом воздухе. Низкая задержка при передаче звука станет преимуществом для любителей динамичных мобильных видеоигр.

Наушники HONOR Sport PRO оснащены энергоэффективной батареей и экономичным Bluetooth-чипом. Они могут работать без подзарядки до 18 часов в режиме воспроизведения музыки и до 12 часов в режиме разговора. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии наушников на 4 часа работы всего за 5 минут.

HONOR Sport PRO защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX5, что позволяет использовать их во время дождя и не беспокоиться о воздействии пота на устройство во время тренировок. Градиентные цвета «мерцающий красный» и «мерцающий серый» превращают этот девайс в модный аксессуар, который привлекает внимание окружающих и подчёркивает индивидуальный стиль их владельца.

Стать счастливым обладателем этих устройств очень просто – достаточно прийти в салон одного из официальных партнеров акции: МТС, 5 Элемент, Электросила, На Связи. Количество товара ограничено, поэтому стоит поспешить.