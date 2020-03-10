В МТС действует акция «Выгодная пара»

Приобретайте в cалонах связи и интернет-магазине МТС два носимых устройства, участвующих в акции «Выгодная пара», и получайте скидку на второе из них.

В акции принимают участие беспроводные наушники Bingo X6, Marshall Major III Bluetooth, Elari NanoPods, Huawei FreeBuds, Plantronics BackBeat Fit 505, а также фитнес-браслеты Huawei Band 4e и Huawei Color Band A2.

При покупке основного носимого устройства появляется возможность приобрести дополнительное устройство по сниженной цене. Подробнее об условиях акции – смотрите здесь.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!