В МТС действует акция «Выгодная пара»

Приобретайте в cалонах связи и интернет-магазине МТС два носимых устройства, участвующих в акции «Выгодная пара», и получайте скидку на второе из них.

В акции принимают участие беспроводные наушники Bingo X6, Marshall Major III Bluetooth, Elari NanoPods, Huawei FreeBuds, Plantronics BackBeat Fit 505, а также фитнес-браслеты Huawei Band 4e и Huawei Color Band A2.

При покупке основного носимого устройства появляется возможность приобрести дополнительное устройство по сниженной цене. Подробнее об условиях акции – смотрите здесь.