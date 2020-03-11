Вышел релиз браузера Firefox 74

Mozilla выпустила обновлённую версию браузера Firefox 74 для десктопных ОС, а также новую мобильную версию Firefox 68.6 для Android. Это обновление сосредоточено на повышении безопасности и конфиденциальности.

В 74-й сборке для всех пользователей США сделали доступной функцию DNS over HTTPS. На выбор доступны провайдеры CloudFlare (по умолчанию) и NextDNS. Также разработчики отключили поддержку протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1. Теперь для включения защищённого канала связи нужен TLS 1.2.

Также в новой версии добавили механизм изоляции RLBox для защиты от уязвимостей в сторонних библиотеках. Пока что он работает для библиотеки Graphite, отвечающей за отрисовку шрифтов. Защита работает за счёт того, что библиотека пересобирается в WebAssembly-модуль, а тот работает лишь в разрешённой ему зоне памяти.

Помимо этого, добавлена изоляция сайтов с помощью контейнеров. Расширение Facebook Container автоматически блокирует размещаемые на сторонних сайтах виджеты социальных сетей. Это позволяет использовать их, но при этом изолирует их от других открытых сайтов, затрудняя идентификацию пользователя.

Также появилось дополнение Multi-Account Containers, которое позволяет «загонять» в контейнеры разные данные, не создавая отдельных профилей.

Наконец, в 74-й версии прекратили поддержку дополнений, которые устанавливаются обходным путём и не привязаны к пользовательским профилям. Это позволяет защитить браузер от автоматически устанавливаемых дополнений с рекламой.