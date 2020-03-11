СМИ: Apple отменила презентацию в марте из-за коронавируса

Apple отменила мероприятие в марте, на котором она должна была презентовать новые продукты. Об этом сообщают Cult of Mac, Forbes и Front Page Tech со ссылками на источники в компании.

Официально Apple не анонсировала презентацию, поэтому Forbes отмечает, что технически компания ничего не отменила. Но СМИ сообщали, что мероприятие должно было пройти в марте в Apple Park в Калифорнии. На нём компания могла представить iPhone SE 2 (iPhone 9) и новый iPad Pro.

По информации Forbes, презентацию отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19. На ней ожидалось около тысячи человек, и в компании обеспокоились тем, насколько безопасно собирать такое количество людей в одном месте.

Источник Cult of Mac сообщил, что другая причина отмены презентации — задержки в производстве iPhone SE 2.

Кроме того, из-за вспышки нового коронавируса власти округа Санта-Клара, где находится Apple Park, запретили проводить мероприятия, на которых присутствует тысяча и более человек, как минимум до 1 апреля. К 11 марта в США больше тысячи заражённых новым коронавирусом.

О новых возможных датах презентации Apple не сообщается.