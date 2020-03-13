Акция в МТС: беспроводные наушники за 10 копеек при покупке Samsung Galaxy S10 Lite

При покупке смартфона Samsung Galaxy S10 Lite в МТС можно дополнительно приобрести беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds всего за 10 копеек.

Samsung Galaxy S10 Lite – упрощенная версия флагмана, предлагающая премиальные возможности по более доступной цене. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2400 точек, что соответствует стандарту Full HD+. Он получил эффектную основную тройную камеру на 48+12+5 Мп и селфи-камеру на 32 Мп. Внушительный аккумулятор емкостью 4500 мАч способен заряжаться до 50% всего за 20 минут.

Бонусные Samsung Galaxy Buds относятся к третьему поколению беспроводных наушников Samsung в виде отдельных наушников для каждого уха. Адаптивные микрофоны позволяют использовать их в качестве гарнитуры даже в шумных местах. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 6 часов прослушивания музыки без подзарядки, а если воспользоваться чехлом для подзарядки, то можно получить еще 7 часов работы.

Приобрести Samsung Galaxy S10 Lite можно за 1499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 136,27 рубля, а на два года – 65,17 рубля.