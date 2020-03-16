В WhatsApp появится новая функция

Самоуничтожающиеся сообщения может опробовать любой пользователь бета-версии WhatsApp для Android. Функция позволяет настроить сообщения в чатах так, чтобы они сами удалялись через определенное время — час, сутки, неделю, месяц или год.

В первую очередь функция пригодится для безопасности — можно отправлять сообщения и не бояться, что кто-то их сможет прочитать. В WhatsApp можно выставить минимальное время на удаление сообщений только в один час, но для безопасности лучше иметь более короткий интервал.

Автоматическое удаление сообщений заработает в личных чатах и групповых переписках. Функция настраивается отдельно для всех чатов.

Самоуничтожающиеся сообщения в WhatsApp должны появиться в финальной версии приложения в ближайших обновлениях.