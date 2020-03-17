Обновление Windows 10 может замедлить ПК

В конце февраля вышли обновления KB4535996 (неработоспособность Sign Tool и сбои спящего режима), KB4540673 (временный профиль) и KB4551762 (проблемы со звуком), которые могут замедлить загрузку компьютера. И хотя пока «виновник» точно не определён, предполагается, что один из этих компонентов может неправильно взаимодействовать с драйвером, программным обеспечением или «ломать» систему сам по себе.

Компания Microsoft пока что не выпустила исправления и не признала ошибку. Однако даже если они сделают это, то патч может привести к другим проблемам в некоторых случаях. Такое уже было. Пока что из рекомендаций можно предложить:

Проверить, какой процесс сильнее всего «грузит» систему.

Удалить KB4535996, KB4540673 или KB4551762, проверяя наличие проблемы после деинсталляции каждого из обновлений.

Как отмечается, в ходе пользовательского тестирования именно патч KB4535996 привёл к замедлению работы. После его удаления всё восстановилось. Хотя, разумеется, это сильно зависит от конфигурации ПК и настроек системы в целом.