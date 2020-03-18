Студенты БГУ создали приложение для учеников автошкол с особенностями слуха

Студенты БГУ создали уникальное приложение SurdoAdapter для перевода устной речи в язык жестов, сообщает БЕЛТА.

"Приложение является единственным в Беларуси и ориентировано на людей с особенностями слуха, обучающимися в автошколах. Ресурс позволит беспрепятственно и оперативно реагировать на советы и замечания преподавателя по вождению, а также снизить риск возникновения ДТП, - рассказали в пресс-службе. - С помощью SurdoAdapter инструктор записывает голосовую команду, которая автоматически преобразуется в анимацию. Графический персонаж показывает указания языком жестов. На данный момент словарь приложения насчитывает около 50 слов и фраз, используемых в обучении вождению. Например, налево, направо, газ, тормоз, сцепление и другие".

Преимущество инновации в том, что приложение не требует подключения к интернету и работает в офлайн-режиме. Ресурс поддерживается на устройствах с операционной системой Android. В ближайшее время планируется протестировать SurdoAdapter в одной из столичных автошкол. В команду разработчиков вошли третьекурсники факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Мария Пестрак, Владимир Ульяницкий, Сергей Дорошевич и факультета социокультурных коммуникаций Диана Трухан. Руководителями выступают заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей ФПМИ Сергей Марков и старший преподаватель кафедры Анастасия Гусейнова.