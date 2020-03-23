Xiaomi выпустила «прозрачную» Bluetooth-колонку

Компания Xiaomi начала продажи необычной беспроводной колонки MORROR ART Transparent Bluetooth Speaker, которая умеет динамически отображать текст песни в зависимости от воспроизводимой музыки.

В MORROR ART установлен 21,5-дюймовый IPS-экран с разрежением Full HD (1920x1080 пикселей). Дисплей получил антибликовое покрытие с высокой прозрачностью, которе часто используется в музейных экспозициях, за счет него создается эффект, что колонка полностью прозрачная.

Помимо этого, колонка использует специальную технологию подсветки от японской компании Mitsubishi. Она обеспечивает автоматическую корректировку уровня яркости, чтобы глаза пользователи чувствовали себя комфортно в темной комнате.

За звук отвечает 100-миллиметровый динамик. Как говорят в Xiaomi, ряд конструкционных особенностей устройства, например воздушная прослойка внутри корпуса, существенно улучшают качество его звучания. MORROR ART имеет размеры 525x140x322 мм при весе 10 кг.

Сейчас стоимость колонки Xiaomi составляет $493. Пока что устройство продается только в Китае.