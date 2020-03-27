В салонах МТС стартовали продажи смарт-часов Amazfit GTS. Смарт-часы Amazfit GTS - это до 14 дней в режиме работы и 46 дней в режиме ожидания, 25 часов активной работы GPS, поддержка Bluetooth 5.0, AMOLED-дисплей высоким разрешением, 12 спортивных режимов, управление музыкальным плеером и без доступа к телефону.

Наличие фирменного приложения «Amazfit Watch» на Android и iOS позволит постоянно отслеживать индивидуальную активность. Часы имеют 12 предустановленных спортивных режимов для сбора данных, включая плавание (выдерживают погружение на глубину до 50м и давление до 5 ATM).

Приобретайте современные смарт-часы Amazfit GTS в салонах МТС за 369 рублей. Оформляйте рассрочку сроком на 1 год с ежемесячным платежом 33,54 рубля, или на 2 года за 16,04 рубля в месяц.