Telegram обновил мессенджер — в нём появилась группировка чатов и каналов по папкам, говорится в блоге компании. Пользователи могут настроить собственные папки или использовать настройки по умолчанию.

Например, с помощью папок пользователь может разделить рабочие и семейные чаты. Пользователь может включить или исключить все чаты определённого типа — вроде «Каналы» или «Непрочитанные».

Функция активируется, когда список диалогов становится слишком длинным, также её можно включить специальной командой: она активируется при переходе по ссылке tg://settings/folders. В каждой папке можно закрепить неограниченное количество чатов.

Чтобы скрыть диалог, его можно отправить в «Архив». Когда в архивном чате придёт уведомление, он вновь станет заметен. Чаты, в которых выключены уведомления, будут оставаться в архиве при появлении новых сообщений.

Пользователь может скрыть архив, проведя по нему левой кнопкой мышки. На Android смахивание не будет работать для архивирования, вместо этого необходимо долго нжимать на чат, а затем в открывшемся меню выбрать архив, закрепление и другие действия.

Папки будут синхронизироваться на всех устройствах с Telegram, в том числе в десктопных приложениях. В приложении для компьютера разработчики добавили боковую панель и несколько значков, чтобы сделать папки более узнаваемыми.

Также Telegram добавил статистику по каналам с более чем 1000 подписчиков, например, так владельцы каналов смогут посмотреть информацию о росте канала или эффективности публикаций.