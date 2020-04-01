Xiaomi представит 22 новых продукта к своему 10-летию

Xiaomi объявила, что проведёт новое мероприятие 3 апреля, и в рамках своего мероприятия Mi Fan Festival 2020, посвящённого 10-летию компании, объявит 22 продукта. Тем не менее, компания ещё не сообщила, что именно это будут за новинки.

В прошлом году Xiaomi точно так же представила 20 новых продуктов на фестивале Mi Fan Festival 2019. Стоит отметить, что тогда далеко не все устройства были в самом деле новыми: некоторые из вышедших ранее получили огромные скидки для фанатов Mi.

Чтобы выяснить, что приготовила китайская компания на этот раз, нужно дождаться 3 апреля. Событие будет происходить как раз в тот момент, когда компания восстанавливается после сбоев, вызванных борьбой со вспышкой коронавируса в Китае.