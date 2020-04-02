Intel представила мобильные процессоры Comet Lake-H

Компания Intel, как и планировалось, сегодня представила десятое поколение мобильных процессоров Core для производительных ноутбуков, также известное как Comet Lake-H. Всего было представлено шесть процессоров, которые имеют от четырёх до восьми ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и уровнем TDP в 45 Вт.

Процессоры Comet Lake-H являются носителями старой доброй микроархитектуры Skylake и производятся по хорошо знакомому 14-нм техпроцессу. Ключевой особенностью большинства из представленных новинок Intel считает способность автоматически разгоняться выше 5 ГГц. Правда, это актуально лишь для одного или двух ядер, на небольшой промежуток времени и при условии достаточного охлаждения.

Флагманом нового семейства стал процессор Core i9-10980HK. Он имеет 8 ядер и 16 потоков и работает с тактовыми частотами 2,4/5,3 ГГц. Также он обладает разблокированным множителем, так что теоретически его можно разогнать до ещё более высокой частоты. На ступень ниже его стоит процессор Core i7-10875H, который также имеет 8 ядер и 16 потоков, но уже работает с частотами 2,3/5,1 ГГц, и его множитель заблокирован.

Ещё Intel представила процессоры Core i7-10750H и Core i7-10850H, которые имеют по 6 ядер и 12 потоков. У первого тактовые частоты составляют 2,6/5,0 ГГц, а у второго каждая из частот на 100 МГц выше. Наконец, были представлены процессоры Core i5-10300H и Core i5-10400H, каждый с 4 ядрами и 8 потоками. Тактовые частоты у младшего составляют 2,5/4,5 ГГц, а у старшего — опять же на 100 МГц выше.

Что касается производительности, то Intel здесь сравнивает свои новинки с процессорами трёхлетней давности, то есть с моделями Kaby Lake-H. В играх флагманский Core i9-10980HK оказывается на 23–54 % производительнее Core i7-7820HK, который имеет вдвое меньше ядер и потоков, да и частоты у него составляют 2,9/3,9 ГГц. Ещё Intel сравнила Core i7-10750H с довольно популярным в своё время Core i7-7700HQ (4 ядра, 8 потоков, 2,8/3,8 ГГц), и здесь разница составила 31–44 %. В итоге же получается, что как минимум в играх большой разницы между Core i7-10750H и Core i9-10980HK мы не увидим.

Также Intel отмечает, что Core i9-10980HK в целом на 44 % производительнее процессоров трёхлетней давности, и до двух раз превосходит их по скорости обработки 4K-видео. В свою очередь Core i7-10750H оказался производительнее в целом на 33 %, и на 70 % быстрее в обработке видео.