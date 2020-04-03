Facebook выпустила приложение Messenger для ПК

Компания Facebook запустила версию приложения для для обмена сообщениями и видеозвонков Messenger для ПК.

Настольный клиент Messenger предоставит пользователям все необходимые для комфортного общения функции, включая возможность отправки текстовых сообщений и видеозвонки. Поддерживаются уведомления, наклейки, эмодзи, GIF-файлы, а также синхронизация чатов на разных устройствах пользователя. Имеется встроенный тёмный режим, который позволит снизить нагрузку на глаза в ночное время.

Если вы предпочитаете использовать полноценные приложения вместо их веб-версий, то настольный клиент Facebook Messenger наверняка вас заинтересует. Уже сейчас он доступен для скачивания в официальных магазинах Microsoft Store и Mac App Store.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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