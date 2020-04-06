Платформа электронных сервисов для белорусской системы образования «Знай·бай» открыла бесплатный доступ к премиальным функциям для учителей, учеников и родителей 1219 школ страны. Это приложение Bamboo Group дублирует бумажный дневник и классный журнал. Оно позволяет в режиме онлайн выставлять отметки, просматривать тему урока и домашнее задание.
Зарегистрированные пользователи получат доступ к расширенным сервисам «Знай·бай» с 6 апреля и до конца четвертой четверти:
1. Ученики и родители смогут видеть подробную информацию в е-дневнике: темы занятий для каждого урока, параграфы е-учебника, прикрепленные файлы к домашнему заданию.
2. Учитель сможет прикрепить ссылки к домашнему заданию (например, «виртуальная экскурсия в музей» и т. д.).
3. Родители смогут получать уведомления о посещении или непосещении учеником уроков.
4. Учитель сможет отправлять групповые сообщения ученикам и родителям всего класса.
5. Открыт доступ к сервисам «Электронный учебник», «Успеваемость», «Графическая аналитика», «Прогнозирование», «Архив успеваемости» и «Наблюдение».
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