Apple и Google пообещали бороться с COVID-19 без слежки

Как ранее сообщалось, Google и Apple совместно разрабатывают единый инструмент для iOS и Android, позволяющий через Bluetooth отслеживать контакты зараженных людей. Теперь стали известны подробности.

Инструмент будет работать следующим образом. Владельцы iPhone и Android-устройств включат функцию, использующую Bluetooth для создания журнала, куда будут вноситься данные о находящихся поблизости смартфонах, на которых также включена эта функция. Если у одного из пользователей будет обнаружен COVID-19, владельцы всех находившихся рядом смартфонов получат уведомление об этом.

Как специально подчеркивают обе корпорации, разрабатываемый ими инструмент невозможно использовать для слежки. Геолокационные данные собираться не будут, а данные Bluetooth не будут соотноситься с тем или иным пользователем. Кроме того, компании откроют доступ к API только государственным организациям здравоохранения. Пользователи же будут активировать на своих устройствах инструмент отслеживания контактов добровольно.

 

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Опубликовал: KVbot,

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