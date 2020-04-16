В Беларуси заработал онлайн-сервис определения симптомов коронавируса

В Беларуси запущен онлайн-сервис для мониторинга симптомов и определения вероятности заражения COVID-19. На сайте можно пройти экспресс-диагностику, ответив на десяток вопросов о температуре тела и общем самочувствии. По результатам будет вычислена вероятность заражения коронавирусом и даны дальнейшие рекомендации.

Проект дает инструмент для самостоятельного мониторинга симптомов пациентами, которым не требуется госпитализация, и, тем самым, позволяет снизить нагрузку на учреждения здравоохранения. Людям с легкими и не угрожающими жизни симптомами порекомендуется не идти сразу в больницу, а сидеть дома и отслеживать самочувствие.