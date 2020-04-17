Появился рендер будущего iPhone 12 Pro Max

До анонса новой флагманской серии смартфонов Apple остается еще несколько месяцев, но в Сети появляется все больше информации о ней. Инсайдер Макс Вайнбах опубликовал чертежи iPhone 12 Pro Max. В целом этот смартфон будет напоминать актуальный iPhone 11 Pro Max, но у него более плоские грани без сильных закруглений и менее заметный вырез для фронтальной камеры с Face ID. Основная камера оснащена 3D-датчиком LiDAR, который используется в приложениях и играх, поддерживающих дополненную реальность.

Грядущий iPhone 12 Pro Max станет самым большим смартфоном "яблочной" корпорации за всю ее историю: диагональ экрана увеличена до 6.7", при этом рамка и блок Face ID уменьшатся. Ожидается, что в текущем году Apple представит четыре флагманских iPhone 12, они будут отличаться размерами, набором камер и прочей начинкой.

На основе этой утечки блогер EverythingApplePro создал реалистичный рендер iPhone 12 Pro Max.