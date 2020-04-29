WhatsApp расширит лимит групповых звонков до 8 человек

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь в групповых видео- и аудиозвонках могут участвовать до восьми человек. Об этом сообщается в блоге компании.

В WhatsApp рассказали, что из-за введенных на время пандемии коронавируса карантинных мер люди по всему миру начали использовать мессенджер чаще, чем когда-либо. Особенно популярны групповые звонки, поэтому в компании приняли решение увеличить максимальное количество их участников в два раза: с четырех до восьми.

В компании отметили, что за последний месяц общая продолжительность звонков в WhatsApp ежедневно составляла более 15 миллиардов минут, что значительно больше, чем до начала пандемии. Добавляется, что для использования новой функции необходимо обновить приложение.