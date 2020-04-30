Apple и Google выпустили тестовую версию системы отслеживания заражённых коронавирусом

Новая технология от Apple и Google, обеспечивающая отслеживание контактов для борьбы с COVID‑19 или, как теперь говорят сами компании-разработчики, обеспечивающая «уведомление о подтверждении», перешла в стадию тестирования.

Анонсированная ранее в этом месяце система будет предоставлять пользователям уведомления о том, что они, возможно, подверглись воздействию зараженного коронавирусом. При этом делается упор на то, что сбор и обмен конфиденциальными данными (с привязкой к конкретным личностям) не осуществляется.

Apple и Google внедряют новую технологию на уровне мобильных операционных систем iOS и Android, чтобы позволить использовать Bluetooth для определения расстояния между владельцами смартфонов. Если человек получает положительный результат теста на Covid-19, у него будет возможность послать соответствующее уведомление на другие телефоны, которые ранее находились на близком расстоянии с заболевшим, сообщая владельцам этих телефонов, чтобы они прошли тестирование.

Разработанный интерфейс API Apple и Google включен в бета-версию интегрированной среды разработки Xcode 11.5. Кроме того, бета-версия операционной системы смартфона Apple iOS 13.5, которая стала доступна для разработчиков программного обеспечения во вторник, включает в себя необходимый для запуска приложений исходный код с поддержкой нового API. Для смартфонов Android также выпущено новое бета-обновление для Google Play Services и Android Developer Studio.

Ожидается, что в ближайшие месяцы миллионы людей по всему миру будут скачивать приложения для борьбы с распространением коронавируса.

Apple и Google выпустят пример исходного кода в эту пятницу, чтобы помочь разработчикам, связанными с организациями общественного здравоохранения, создать окончательные приложения, сообщили представители компаний. Официальный релиз ожидается в мае.