В Viber появится функция групповых звонков

Мессенджер Viber запускает групповые видеозвонки на смартфоне и компьютере неограниченной продолжительности с участием до 20 человек.

Чтобы начать групповой видеочат, необходимо нажать кнопку «видео» в верхней части экрана или просто пригласить больше участников в текущий видеозвонок.

При групповых видеозвонках трансляция спикера отображается у всех участников беседы. Кроме того, при необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить у себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие.

В ближайшее время мессенжер планирует увеличить количество человек, которые могут участвовать в видеозвонке.

 

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Опубликовал: KVbot,

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