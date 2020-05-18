HONOR представляет беспроводные наушники Magic Earbuds и смартфон 9X Lite

HONOR представляет новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления HONOR Magic Earbuds и доступный смартфон HONOR 9X Lite с большим FullView дисплеем. Обе новинки уже доступны в белорусских магазинах. Наушники можно купить по рекомендованной розничной цене 349 рублей, а смартфон оценивается в 569 рублей.

Доступный смартфон HONOR 9X Lite с большим FullView дисплеем

HONOR представляет новый смартфон — стильный и доступный HONOR 9X Lite. Новинка может похвастаться большим 6,5-дюймовым FullView дисплеем и двойной камерой с основным 48 Мп датчиком и вспомогательным 2 Мп датчиком глубины сцены.

HONOR 9X Lite оснащен мощным чипом Kirin 710F с поддержкой технологии GPU Turbo, которая обеспечивает превосходную обработку графики. Благодаря аккумулятору емкостью 3750 мАч смартфон без проблем выдерживает сутки активной работы на одной зарядке.

Ключевые характеристики HONOR 9X Lite:

6,5-дюймовый дисплей FullView с разрешением 2340х1080 пикселей (397 ppi). Экран занимает 91% фронтальной поверхности смартфона;

4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 128 ГБ, отдельный слот для карты памяти microSD;

Двойная камера: основная 48 Мп с апертурой F/1.8 и ночным режимом, а также 2 Мп датчик глубины сцены;

8 Мп фронтальная камера с функцией распознавания лица пользователя;

Аккумулятор емкостью 3750 мАч, обеспечивающий до 108 часов непрерывного проигрывания музыки, до 28 часов в режиме разговоров, до 10 часов игрового использования или до 22 часов воспроизведения видео;

8-ядерный процессор Hisilicon Kirin 710F с четырьмя ядрами Cortex-A73, работающими на частоте 2,2 ГГц, а также четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,7 ГГц;

Стеклянный корпус с эффектом 2.5D в расцветках «Изумрудно-зеленый» и «Полночный черный»;

Габариты 160,4 х 76,6 х 8,0 мм, вес — 188 г.

«Мы рады представить смартфон HONOR 9X Lite и уверены, что он понравится нашим поклонникам. Модель HONOR 9X Lite ориентирована на пользователей, которым нужен инновационный смартфон по доступной цене. Его интеллектуальные функции придутся по душе покупателям, которые хотят жить и создавать в современном мире», — заявил президент HONOR Джордж Чжао.

Рекомендованная розничная цена HONOR 9X Lite составляет 569 рублей. Смартфон доступен в салонах сетей «5 Элемент», «Алло», «На Связи», а также в интернет-магазине 21 век, в салонах и онлайн-магазине МТС.

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением HONOR Magic Earbuds

HONOR представляет новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления HONOR Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трёх микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного шума. Эргономичный дизайн, до 3,5 часа работы в режиме прослушивания аудио, быстрое подключение и простое интуитивное управление гарантируют высокий комфорт при повседневном использовании. Наушники HONOR Magic Earbuds доступны по рекомендованной розничной цене 349 рублей в магазинах сети «5 Элемент», а также в салонах и интернет-магазине МТС.

Включите музыку — выключите мир вокруг

Главная особенность новинки — система активного шумоподавления с внутренним и внешним микрофонами, которая нейтрализует окружающие шумы, обеспечивая чистое и реалистичное звучание во время прослушивания аудио. При активном шумоподавлении во время прослушивания аудио используется два микрофона – внутренний и внешний: сначала внешний микрофон улавливает шумы и подавляет их обратной звуковой волной той же амплитуды, затем внутренний микрофон анализирует оставшиеся шумы и подавляет их таким же образом. Таким образом, уровень нежелательных окружающих звуков подавляется до 32 Дб.

Дополнительную защиту от внешних шумов обеспечивает конструкция наушников с силиконовыми вкладышами трех размеров. Благодаря эргономичному дизайну HONOR Magic Earbuds плотно фиксируются в ушной раковине и обеспечивают комфортное прослушивание аудио в течение длительного периода времени.

Несмотря на преимущества технологии активного шумоподавления, существуют сценарии, в которых пользователю необходимо слышать окружающие звуки и шумы, например, при разговоре или для соблюдения правил безопасности. Чтобы отключить функцию шумоподавления, достаточно длительного нажатия на один из наушников.

Чистый звук при звонках

Активное шумоподавление необходимо не только для нейтрализации помех при прослушивании аудио, но также и для наиболее точной передачи голоса при звонках даже в шумных местах. Каждый наушник HONOR Magic Earbuds оснащен тремя кремниевыми MEMS-микрофонами с поддержкой шумоподавления во время вызовов. Два внешних и один внутренний микрофоны работают совместно, чтобы уловить голос пользователя и эффективно подавить окружающие звуки и шумы, что обеспечивает качественное и чистое звучание при звонках.

Интуитивное сенсорное управление и подключение

Удобная система управления с емкостными датчиками позволяет отвечать на звонки и завершать их, включать и выключать воспроизведение треков, а также активировать шумоподавление касанием любого из наушников. Система чутко реагирует на прикосновения и защищена от случайных нажатий. Пользователи смартфонов HONOR и HUAWEI cмогут настроить индивидуальную систему управления в специальном приложении AI Life.

Подключение наушников к смартфону, планшету или ПК, оснащённому Bluetooth, происходит быстро и не предоставит затруднений даже для нового пользователя. Для того чтобы выполнить первое сопряжение HONOR Magic EarBuds с другим устройством достаточно открыть зарядный футляр и зажать кнопку подключения, далее перейти в настройки Bluetooth и выбрать наушники. Подключение HONOR Magic Earbuds к устройствам на базе интерфейса EMUI или Magic UI происходит еще быстрее: для этого пользователям необходимо лишь открыть зарядный футляр наушников рядом с необходимым устройством и нажать на появившееся окно интерфейса.

Насыщенное звучание

Наушники HONOR Magic Earbuds оснащены мощным динамическим драйвером диаметром 10 мм с чувствительной диафрагмой, который обеспечивает сбалансированное звучание с глубокими басами и высокой детализацией.

Длительная работа без подзарядки

Наушники оснащены индивидуальными аккумуляторами, обеспечивающими до 3,5/3 часов работы в режиме воспроизведения аудио и до 2,5/2 часов разговоров с выключенным и включённым шумоподавлением соответственно . Периодическая подзарядка в зарядном чехле продлевает время автономной работы до 12 и 13 часов в режиме разговора и прослушивания музыки. В режиме ожидания зарядный чехол поддерживает работоспособность наушников до 12 дней .

Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4, что позволяет без опасений наслаждаться музыкой во время тренировок и прогулок в дождливую погоду.