Функция быстрой загрузки Windows 10 препятствует установке обновлений

Функция быстрой загрузки (Fast Startup), призванная ускорить процесс загрузки ОС при включении компьютера и активированная по умолчанию на большинстве «чистых» установок Windows 10, может препятствовать корректной инсталляции обновлений.

Функция быстрой загрузки совмещает в себе свойства спящего режима и завершения работы. В процессе выключения компьютера она сохраняет некоторые системные файлы, которые при следующем включении загрузятся повторно и тем самым сэкономят время загрузки. Казалось бы, это очень удобно, однако функция быстрой загрузки работает не так, как хотелось.

Согласно уведомлению Microsoft, на устройствах под управлением Windows 10 с включенной функцией быстрой загрузки могут возникнуть проблемы с установкой обновлений. Как пояснили в компании, Центр обновления Windows может потребовать отложения операции по установке обновлений до следующего включения компьютера. При включенной функции быстрой загрузки отложенные операции могут так и не возобновиться.

«Без полного завершения работы компьютера отложенные операции не обрабатываются. В результате установка обновлений не завершается. Полное завершение работы происходит, только когда вы перезагружаете компьютер, или когда другое событие вызывает его полное выключение», - говорится в уведомлении Microsoft.

Производитель намерен устранить проблему в будущих релизах Windows.