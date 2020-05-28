Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft начала распространение обновления для ОС Windows 10 с индексом 2004. Это крупный апдейт, содержащий в себе существенное количество нововведений и изменений.

Установка апдейта 2004 привнесет в Windows 10 иконки в новом едином стиле Fluent Design. Пиктограммы будут заменены на большинстве приложений Microsoft, включая Skype, программы из пакета Office и др.

На главной странице «Поиска» появились четыре быстрых запроса – «Сегодня в истории», «Новые фильмы», «Погода» и «Главные новости». Для доступа к меню поиска необходимо кликнуть на соответствующем поле на панели задач.

Для поиска в приложениях и настройках Microsoft улучшила проверку орфографии – повышена вероятность нахождения искомого, даже если запрос был введен с опечатками. Дополнительно была модифицирована система поиска в «Проводнике»: теперь выводит результаты поиска не только в памяти компьютера, но и одновременно в облаке OneDrive.

После установки обновления в «Диспетчере задач» появится функция отображения температуры видеокарты. Нововведение работает только на компьютерах с дискретным видеоускорителем, а данные о температуре отображаются на вкладке «Производительность». Также на этой вкладке теперь указывается тип накопителей (SSD или HDD).

Встроенный в Windows калькулятор особых изменений не претерпел. Сохранив прежние дизайн функциональность, он научился переходить в режим отображения поверх всех окон.

В Windows 10 появилась функция так называемого «облачного» восстановления. За счет нее в случае возникновения каких-либо проблем она может восстанавливаться, выгружая нужные файлы из облака. Раньше систему можно было откатить до предыдущей версии только при наличии или отдельного файла резервной копии, и или загрузочной флешки с образом ОС.

Изменился и безопасный режим загрузки Windows. Теперь он позволяет установить пароль или PIN-код на вход в учетную запись, как в обычном режиме.

Определенные изменения коснулись встроенной в Windows безопасной среды для запуска сомнительных программ и файлов – так называемой «песочницы», появившейся в весеннем обновлении в 2019 г. В нее добавили поддержку микрофона, исправили проблему с неверным часовым поясом, плюс были активированы новые сочетания клавиш. Так, комбинация Shift+Alt+PrintScreen вызовет диалоговое окно для активации режима высокой контрастности, а Ctrl+Alt+Break обеспечит быстрое включение или отключение полноэкранного режима.

Дополнительно Microsoft усовершенствовала встроенную в Windows поддержку Linux – подсистему Windows Subsystem for Linux (WSL). Майское обновление привнесло в нее новую архитектуру WSL2, использующую полноценное ядро Linux. Также была добавлена поддержка ELF64-файлов, и повышена производительность файловой системы для работы с Linux-системами непосредственно внутри Windows.

В обновлении 2004 для Windows 10 Microsoft подкрутила возможности многих штатных программ. К примеру, в классическом «Блокноте» теперь доступна функция быстрого масштабирования текста при помощи сочетания клавиш Сtrl, «Минус» и «Плюс», или удерживании Ctrl и прокрутке колесика мышки.

Если же пользователю не нужен «Блокнот», то с новым апдейтом он сможет удалить его, хотя раньше это не представлялось возможным. Вместе с ним теперь можно убрать из системы Paint и WordPad.

Система сама предложит пользователю установить апдейт, поскольку автоматическое обновление в Windows 10 стандартными средствами не отключается. Если же сообщение о поступлении обновления не отображается, необходимо открыть меню «Параметры», перейти в раздел «Обновление и безопасность», где вручную проверить доступность требуемого пакета обновлений.