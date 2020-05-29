Windows 10 блокирует переход на новую версию

Microsoft признала проблему со службой «Безопасность Windows» (Windows Security) в операционной системе Windows 10. Данная служба может блокировать обновление ОС до последнего релиза с индексом 2004, который стал доступен вчера, 27 мая 2020 г., крупнейшего обновления последнего времени. Пользователям предложено несколько простых вариантов решения проблемы, пока разработчики заняты устранением ее первопричин.

Как объясняет Microsoft в соответствующей статье на портале поддержки, пользователи могут получить сообщение от программы установки Windows 10 о невозможности произвести обновление из-за несовместимости некоторых графических драйверов с новой версией ОС при включенной функции защиты целостности памяти (Memory Integrity Protection). Эта функция предотвращает атаки, осуществляемые путем вставки вредоносного кода в процессы с высокой безопасностью.

Существует сразу несколько вариантов решения описанной выше проблемы. Наиболее безопасный из них предполагает поиск и установку актуальных версий драйверов видеокарты.

В случае, если это не помогает или обновление графических драйверов по той или иной причине невозможно, пользователь может попробовать отключить функцию защиты целостности памяти, которая, к слову, по умолчанию и так всегда отключена.