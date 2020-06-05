Вышло большое обновление Telegram

Разработчики популярного мессенджера Telegram сообщили о выпуске обновлённой версии с несколькими новыми функциями. Среди новшеств Telegram 6.2 — редактор видеозаписей, анимированные фотографии, улучшенные GIF-реакции и так далее.

Редактор фотографий заработал в Telegram в 2015 году теперь в нём появилась возможность обработки видео и размещения анимированных стикеров на видеозаписях и фотографиях.

Редактор видеозаписей позволяет автоматически улучшить качество изображения, а также вручную отрегулировать яркость, насыщенность и другие параметры, наложить текст или добавить рисунок. При рисовании на фото или видео теперь можно увеличить масштаб.

Анимированные стикеры стало можно добавлять на любые фото и видео. Фото с добавленным анимированным стикером автоматически превратится в GIF. В панели GIF появился новый раздел «Популярные», а также разделы с подборками GIF по различным эмодзи.

Специально для пользователей Android есть несколько изменений, например, новая плавная анимация при отправке, редактировании и удалении сообщений. В обновлённом видеоплеере кнопки и длинные описания не мешают просмотру, а видео короче 30 секунд автоматически воспроизводятся по кругу.