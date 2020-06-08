Xiaomi выпустит смарт-шторы Mi Smart Curtain

Xiaomi продолжает выпускать необычные товары, призванные дополнить экосистему «умного» дома. Компания анонсировала запуск «умных» штор Mi Smart Curtain. Об этом сообщает Gizmochina.

Smart Curtain состоит из трехметровой рейки, выполненной из магниево-алюминиевого сплава, со встроенным моторчиком, который позволяет дистанционно открывать и закрывать шторы. Для управления устройством предусмотрен специальный пульт управления. Питается девайс от розетки, к которой нужно подключиться с помощью 1,5-метрового шнура.

Помимо пульта для управления шторами доступны подключение приложения Xioami Mi Home для «умного» дома, а также контроль голосовыми командами. Кроме того, шторы смогут выдвигаться автоматически в зависимости от уровня освещенности на улице.

В случае отсутствия питания шторы не останутся неподвижными. Открывать занавеску также можно руками. Китайский гигант планирует привлечь деньги на производство нового домашнего устройства через свою крадуфандинговую платформу Youpin, начиная с 10 июня.