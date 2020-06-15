Xiaomi представила 27-дюймовый игровой монитор

Китайская компания Xiaomi анонсировала панель Gaming Monitor, предназначенную для использования в составе настольных систем игрового уровня.

Новинка имеет размер 27 дюймов по диагонали. Применена матрица IPS с разрешением 2560 × 1440 пикселей, что соответствует формату QHD. Частота обновления достигает 165 Гц. Говорится о 95-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Кроме того, упомянута сертификация DisplayHDR 400.

В мониторе реализована технология Adaptive-Sync, помогающая повысить плавность игрового процесса. Предусмотрены интерфейсы USB 3.0, DisplayPort и HDMI, а также стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. В настоящее время компания Xiaomi принимает предварительные заказы на новинку в рамках краудфандинговой программы: цена составляет 270 долларов США. После выхода на коммерческий рынок стоимость возрастёт до 310 долларов.

Игровой монитор Xiaomi обеспечивается трёхлетней гарантией. Устройство выполнено в корпусе чёрного цвета с безрамочным дизайном.