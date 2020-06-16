Компания BelHard заняла 9 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний Беларуси

50 крупнейших компаний Беларуси представлены в рейтинге dev.by по состоянию на 1 июня 2020 года. Представленные ИТ-компании Беларуси располагают штатом от 210 человек.

Компания BelHard заняла 9 позицию с численностью работников - 800 человек. Группа компаний «БелХард» — крупный белорусский холдинг, объединяющий более 10 юридических лиц, которые осуществляют более 30 направлений деятельности.

Первые позиции заняли компании EPAM, IBA и Wargaming. Попали в свежий топ-50: Белтекс Оптик, «Сервис Деск», SENLA, Flo Health, ArasCorp Development Center, EIS Group, Texode Technologies. Выпали из топ-50: WorkFusion, Ciklum, Epol Soft, Skywind Group, Связьинвест, ID Finance, Playgendary.