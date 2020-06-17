В Viber появилась новая функция

Rakuten Viber сообщает о запуске функции, которая позволит пользователям самостоятельно создавать забавные GIF-файлы для отправки друзьям и близким. 

В любом чате пользователи Viber могут записать короткое видео на камеру приложения или выбрать уже имеющееся из своей галереи, чтобы затем превратить его в зацикленный GIF в режиме бумеранга, быстрого воспроизведения или реверса (обратного воспроизведения).

Чтобы создать новый GIF из видео, необходимо:

  • обрезать видео, выбрав идеальную часть для GIF-изображения;
  • выбрать режим воспроизведения для GIF: от бумеранга для бесконечного зацикливания до режимов ревеса, замедленного или быстрого воспроизведения х2 или х4;
  • придать GIF неповторимый стиль с помощью текста различного цвета и шрифта, тематических дудлов и наклеек.

На данный момент функция доступна для пользователей iOS. В ближайшее время возможность создавать GIF-изображения также будет доступна для владельцев смартфонов на базе Android.

 

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Опубликовал: KVbot,

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