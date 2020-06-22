Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую функцию

Во «ВКонтакте» теперь можно снимать клипы с помощью жестов. Функция уже появилась у части пользователей приложения.

Чтобы начать запись, достаточно открыть камеру в разделе «Клипы» и показать ✌--. Во время съемки можно применить AR-эффекты: например, движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи, а также показывать жесты на скорость или отправлять зрителям сердечки.

Кроме того, движением рук можно заменить надоевшие в самоизоляции стены динамическим виртуальным фоном. Также в клип легко добавить любимый трек из музыкального каталога или виртуальную маску. Выкладывать видео пока можно только от себя, позже публиковать ролики в «Клипах» получится и от имени сообщества.