Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер

Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней, 69-й версии браузера для компьютеров, все фанаты Twitter могут полноценно пользоваться этой соцсетью и на своих десктопах.

Наличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следить пользователь. Чтобы активировать Twitter в браузере, достаточно кликнуть на три точки внизу боковой панели или же кликнуть правой кнопкой мыши на боковую панель и выбрать Twitter в списке мессенджеров. Сразу после этого можно пользоваться Twitter прямо в своем браузере.

Также новая версия Opera также обзавелась обновленным виджетом погоды на стартовой странице и получила ряд улучшений для функции Пространства и визуального переключателя вкладок.

Напомним, что в Opera уже есть встроенный блокировщик рекламы и блокировщик трекеров, бесплатный VPN, крипто-кошелек и интегрированные мессенджеры.