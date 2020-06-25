Xiaomi анонсировала мини-ПК со стереодинамиками

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin настольный компьютер небольшого форм-фактора Ningmei CR100, построенный на аппаратной платформе Intel.

Устройство заключено в корпус с габаритами всего 192 × 188 × 54 мм, а вес составляет 760 г. Применён процессор Celeron J4105 поколения Gemini Lake: этот чип объединяет четыре вычислительных ядра и графический ускоритель Intel UHD 600. Номинальная тактовая частота составляет 1,5 ГГц, максимальная — 2,5 ГГц.

Неттоп несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель вместимостью 256 Гбайт. Дополнительно можно установить флеш-карту формата SD. Для вывода изображения предусмотрены аналоговый разъём D-Sub и цифровой интерфейс HDMI. Есть стандартные гнёзда для наушников и микрофона, порты USB 3.0 и USB Type-C.

Компьютер оснащён встроенной двухканальной аудиосистемой. Внутренняя конструкция способствует улучшенному рассеянию тепла.

Приобрести неттоп Xiaomi Ningmei CR100 в настоящее время можно по ориентировочной цене 210 долларов США. При заказе до 30 июня действует специальное предложение, включающее комплект из беспроводных мыши и клавиатуры, коврика для мыши и флеш-брелока U-disk на 16 Гбайт.