В чатах Viber появились исчезающие сообщения

В Viber появилась новая функция. Исчезающие сообщения, привычные пользователям секретных чатов, также появились и в обычных личных переписках. Так, с каждым контактом можно общаться в одном месте и не заводить отдельный секретный чат, когда, например, нужно отправить номер банковской карты.

Теперь любой пользователь приложения сможет установить таймер в чате со своим собеседником, и в назначенное время отправленный контент исчезнет. Как только один из пользователей включил таймер, режим «секретности» начинает работать для сообщений обоих участников чата. Опцию можно включать и выключать по мере необходимости.

В режиме «секретности» можно отправлять сообщения, фото, видео или другие типы файлов, а таймер ставить на несколько секунд, минуту или час. Автоматический отсчет времени до удаления сообщения будет запущен сразу же после того, как получатель его увидит. О планируемом добавлении функции из секретных чатов в обычные переписки было объявлено в апреле, а с 23 июня она стала доступна всем пользователям Viber.

Чтобы создать исчезающее сообщение в личном чате, нужно: