Пользователи жалуются на сбой в работе службы Безопасность Windows после апгрейда

Выпущенная 27 мая 2020 года ОС Windows 10 2004 (May 2020 Update) в настоящее время доступна пользователям, вручную проверяющим доступность обновлений в Центре обновления Windows.

Одной из новых функций Windows 10 2004 является блокировка потенциально нежелательных приложений (PUA). Пользователи могут отслеживать такие программы и не допускать их загрузку и установку на свои системы.

Тем не менее, после апгрейда до Windows 10 2004 некоторые пользователи стали жаловаться на то, что служба Безопасность Windows отображает уведомления об угрозе даже после удаления потенциально нежелательного файла. После удаления PUA или разрешения его запуска на системе в процессе последующих сканирований Безопасность Windows снова обнаруживает его, и запускается петля ошибочных обнаружений.

Дело в том, что в новой версии Windows 10 Защитник Windows (Windows Defender) считает PUA угрозой по умолчанию. После удаления проблемного файла Защитник Windows обнаруживает его снова и снова в процессе последующего сканирования истории.

Для того чтобы отключить уведомления службы Безопасность Windows, нужно удалить историю PUA:

Открыть Проводник;

Зайти в C:\Program Data\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Service;

В папке Службы удалить все данные касательно PUA и PUP;

Перезагрузить Windows и провести быстрое сканирование с помощью службы Безопасность Windows.

Уведомления о PUA перестанут появляться, но только до тех пор, пока не будет загружен новый файл PUA.