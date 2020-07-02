Вышло большое обновление WhatsApp

WhatsApp официально представил расширение функциональности своего приложения. Список нововведений опубликован в официальном блоге сервиса. В ближайшие недели пользователям станут доступны следующие функции:

Анимированные стикеры. В июне стало известно, что в WhatsApp появится возможность общаться анимированными стикерами. Компания уже заявила о готовности новой функции, а на днях некоторые пользователи бета-версии мессенджера могли заметить первый официальный анимированный стикерпак от WhatsApp.

QR-коды. Также мессенджер расширяет способы использования QR-кодов. Если вы захотите добавить контакт человека, с которым только что познакомились, можно будет просканировать его персональный QR-код вместо обычного поиска.

Темная тема для десктопа. Функция, которую так сильно ожидали на мобильных устройствах, теперь добралась до компьютеров. Будет работать как в браузере, так и в десктопном приложении.

Улучшенные видеозвонки. Одновременно смогут созваниваться до восьми человек. Участники разговора имеют возможность выбрать нужного человека, чтобы увеличить его изображение на весь экран. В групповых чатах появилась специальная иконка для начала видеовызова.

Обновление для кнопочных телефонов. WhatsApp решил не забывать про владельцев фичерфонов. Версия мессенджера для KaiOS получит поддержку исчезающих статусов.