Xiaomi выпустила альтернативу AirPods стоимостью от 22 долларов

Дочерняя компания Xiaomi Baseus представила новые беспроводные наушники Baseus Encok W04 TWS. Внешне они напоминают AirPods от Apple, а их цена на платформе Xiaomi Youpin начинается от 22 долларов.

Частотный диапазон новинки – от 20 Гц до 20 кГц, встроены динамические излучатели диаметром 13 мм. Для подключения к другим устройствам используется Bluetooth 5.0, данные передаются на скорости до 24 Мбит/с в радиусе до 10 метров. Наушники работают автономно до 4 часов, а при использовании зарядного футляра — до 20 часов. Касанием сенсорных панелей можно переключать треки, отвечать на звонки, активировать голосовое управление.

Доступно 2 версии продукта: стандартная Baseus Encok W04 TWS и Baseus Encok W04 Pro. Стандартная версия заряжается через порт USB Type-C, а версия Pro поддерживает беспроводную зарядку Qi, стоит немного дороже – от 26 долларов на Xiaomi Youpin.

Наушники представлены в четырех цветах: чёрном, белом, золотистом и тёмно-сером.

Анна Яковлева