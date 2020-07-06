Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 4C

Китайская компания Xiaomi анонсировала новое носимое устройство: им стал фитнес-браслет Mi Smart Band 4C, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.

Гаджет оснащён цветным прямоугольным дисплеем с диагональю 1,08 дюйма и разрешением 128 × 220 пикселей. Поддерживается сенсорное управление, а яркость достигает 200 кд/м2.

В тыльной части корпуса располагается датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС), позволяющий регистрировать изменения пульса во время тренировок или повседневной деятельности.

Предусмотрены различные режимы активности: бег, езда на велосипеде, быстрая ходьба и пр. Кроме того, устройство способно отслеживать качество и продолжительность сна. Браслет выдаст предупреждение, если пользователь засиделся и слишком долго не проявляет должной активности.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 130 мА·ч: заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает двух недель. Новинка не боится погружений под воду (5ATM), а вес составляет всего 13 граммов.

Для Xiaomi Mi Smart Band 4C будут доступны ремешки разного цвета. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 20 евро.