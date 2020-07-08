Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, представил два новых портативных компьютера — модели RedmiBook 14 II и Redmibook 16, построенные на процессорах Intel Core десятого поколения.

Ноутбуки оборудованы дисплеем размером соответственно 14 и 16,1 дюйма по диагонали. При этом в обоих случаях применяется панель формата Full HD (1920 × 1080 точек) со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Покупатели смогут выбирать между модификациями с процессором Core i5-1035G1 (1,0–3,6 ГГц) и Core i7-1065G7 (1,3–3,9 ГГц). Эти чипы поколения Ice Lake содержат четыре ядра с возможностью обработки до восьми потоков инструкций.

Новинки могут нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200. Вместимость твердотельного накопителя составляет 512 Гбайт. Оснащение всех версий включает дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce MX350 с 2 Гбайт памяти.

Портативные компьютеры наделены адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax 2×2 MIMO (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, портами USB 3.1 Gen1, USB 2.0, USB Type-C, HDMI 1.4, стереофоническими динамиками и стандартным 3,5-мм аудиогнездом.

Младшая версия получает питание от аккумулятора ёмкостью 40 Вт·ч, старшая — 46 Вт·ч. Технология быстрой подзарядки позволяет восполнить запас энергии на 50 % примерно за полчаса.

Цена RedmiBook 14 II в зависимости от комплектации варьируется от 670 до 810 долларов США. Модель Redmibook 16 обойдётся в 710–810 долларов.