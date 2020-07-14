В Google Meet появится защита от интернет-троллей

Компания Google объявила о добавлении новых функций безопасности в свой сервис видеоконференций Meet, который используется подписчиками в качестве платформы для проведения образовательных видеоконференций.

Изменения, которые вступят в силу в течение ближайших 15 дней, больше не позволят анонимным пользователям подключаться к трансляциям клиентов G Suite Enterprise и G Suite Enterprise for Education. Под анонимными пользователями компания подразумевает людей, не имеющих свой аккаунт Google.

Новые функции защиты разработаны для того, чтобы обезопасить пользователей платформы Meet от так называемого «зумбомбинга», когда неавторизованные пользователи подключаются к чьей-то виртуальной встрече и всячески пытаются помешать её проведению, например, запуская шокирующие и вызывающие видео, музыку или просто оскорбляя участников встречи.

Как отмечают в Google, новые настройки безопасности будут включены по умолчанию для пользователей G Suite Enterprise for Education. Отключить их можно будет только после непосредственного обращения в службу поддержки G Suite.