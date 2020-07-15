Вышел браузер Chrome 84

Google выпустила стабильную версию своего браузера Chrome 84, на которую можно перейти через встроенную функцию обновления. Chrome 84 не является крупным этапом обновления, содержит мало изменений в пользовательском интерфейсе и приносит не много пользовательских функций. Вместо этого подавляющее большинство нововведений — это инструменты для разработчиков и сетевые API.

Chrome 84 является первым выпуском Chrome, который блокирует всплывающие уведомления на веб-сайтах, занесенные в список злоупотребляющих этой функцией (то есть спамерских) — подобная возможность уже имеется в Firefox с конца прошлого года и пользуется завидной популярностью.

Также в этом выпуске добавлена поддержка нового Web OTP API — на самом деле, стандарт является детищем Apple, но Google в итоге согласилась его поддержать. Это новая система, с помощью которой мобильные веб-браузеры могут обнаруживать входящие SMS-сообщения, содержащие одноразовые пароли (OTP), отправленные в рамках процедур двухфакторной аутентификации (2FA). Такие пароли автоматически импортируются на страницу, одновременно повышая безопасность и удобство.

Также добавлена поддержка Web Animations API — по сути, это просто набор новых функций JavaScript, которые разработчики могут использовать для гораздо лучшего управления анимацией, которое происходит внутри веб-браузера.

Среди экспериментальных функций, которые добавлены в этом выпуске и могут исчезнуть в будущем, имеется Screen Wake Lock API. Это очень полезная возможность: по словам Google, новый API позволяет предотвратить затемнение или блокировку экрана устройствами, когда работает веб-приложение в браузере Chrome. Веб-сайты должны запрашивать у пользователей разрешение на использование этого API. Это удобно на кулинарных сайтах с пошаговыми инструкциями; веб-сайтах, которые показывают штрих-коды для билетов или другой контент, который необходимо отсканировать; в онлайн-играх, где необязательно постоянное взаимодействие с экраном и так далее.

Idle Detection API — ещё одна экспериментальная функция, добавленная в Chrome 84. Как следует из названия, новый инструмент позволяет владельцам веб-сайтов и разработчикам приложений Chrome определять, когда пользователь бездействует — например, если Chrome обнаруживает отсутствие взаимодействия с клавиатурой, мышью, экраном телефона, включается заставка, экран телефона блокируется или выполняются другие функции. Например, больше веб-сайтов будут использовать этот API-интерфейс для отключения или приостановки нагрузки на процессор для экономии заряда батареи.

Экспериментальный Content Indexing API предоставляет разработчикам список ресурсов, которые Chrome уже закешировал на странице или в веб-приложении. Возможность будет применяться и для улучшения качества просмотра в автономном режиме, позволяя с бо́льшей точностью кешировать содержимое локально и следить за тем, чтобы сайты продолжали работу при отсутствии подключения к Интернету или во время проблем с Сетью.

Chrome 84 также является первой версией браузера, в которой всплывающие уведомления на некоторых сайтах (с репутацией спамерских) теперь даже не выводятся по умолчанию. Всплывающие уведомления на таких ресурсах скрыты под значком в строке URL.

Google удалила поддержку шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1, считающегося небезопасным. Веб-сайты, которые загружаются через HTTPS и используют эти два методы кодирования, будут блокироваться в Chrome по умолчанию, а пользователи столкнутся с сообщениями об ошибке. Chrome и другие ключевые браузеры заявили об отказе от TLS 1.0 и TLS 1.1 ещё в 2018 году, поэтому большинство веб-сайтов уже обновили свои сертификаты HTTPS. Тем не менее, всегда есть отстающие ресурсы, так что ошибки вполне могут выдаваться.

Заодно, начиная с Chrome 84, браузер будет отображать предупреждения для файлов, загружаемых через HTTP с сайтов HTTPS. Google называет это «смешанным контентом» и считает опасной практикой, поскольку у пользователей создаётся впечатление, что они загружают файлы через безопасное соединение, а фактическая загрузка идёт через HTTP. Пока это касается только исполняемых файлов, но в будущем распространится и на другие типы потенциально небезопасных ресурсов.

Разумеется, Chrome 84 получил и массу других более мелких функций и исправлений — со всеми можно ознакомиться подробно на официальном сайте.