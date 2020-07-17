В Viber появится новая функция

Viber объявляет о скором запуске в сообществах функции «Отреагировать». Она позволит пользователям по-новому «лайкать» контент и добавит эмоций в самые простые действия. Новая функция была представлена во Всемирный день эмодзи, который посвящен популярному в современном обществе способу выражения эмоций с помощью смайликов.

Чтобы отреагировать на пост, пользователю достаточно будет зажать значок сердечка рядом с любым сообщением и выбрать один из вариантов эмоций: «нравится», «ха-ха», «шок», «грусть» или «гнев». Широкий спектр реакций позволит высказать мнение о любом контенте, опубликованном в сообществе, а отправитель сможет увидеть, какие отклики собрала его запись. Для этого ему потребуется нажать на сообщение и выбрать опцию «Информация», после чего он увидит все оставленные мнения.

Функция «Отреагировать» станет доступна в Viber для iOS и Android в ближайшие несколько недель.