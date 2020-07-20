Xiaomi анонсировала беспроводные наушники

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал полностью беспроводные наушники погружного типа AirDots 2, средства на выпуск которых собираются посредством краудфандинговой программы.

Независимые модули-вкладыши для левого и правого уха наделены 7,2-миллиметровыми излучателями. Разработчик говорит о насыщенных низких частотах и о качественном звучании в целом.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает четырёх часов. Комплектный зарядный футляр позволяет увеличить данный показатель до двенадцати часов. Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводное подключение Bluetooth 5.0. Поддерживается работа с интеллектуальным голосовым ассистентом XiaoAI.

Каждый из наушников весит всего 4,1 грамма. Реализована функция подавления внешних шумов Environment Noise Reduction, благодаря которой повышается качество голоса во время телефонных разговоров. На краудфандинговом этапе цена Redmi AirDots 2 составляет около 11 долларов США. В дальнейшем стоимость вырастет до 14 долларов.