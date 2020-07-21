AOC выпустила премиальный дисплей

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев, представляет профессиональный дисплей U32U1 диагональю 31,5 дюйма (80 см). Эта модель объединила в себе оригинальный дизайн, разработанный дизайнерской студией Studio F. A. Porsche, и передовые технологии AOC в сфере дисплеев. Этот премиальный монитор бизнес-класса с разрешением 4K и поддержкой VESA DisplayHDR 600, рассчитанный как на искушенных профессионалов, так и на домашних пользователей, уже в продаже.



U32U1 — это оригинальный, отмеченный наградой дизайн для профессионалов, созданный одной из самых известных дизайнерских студий Studio F. A. Porsche, который сразу же поражает воображение, и неудивительно, что этот безрамочный дисплей получил престижную награду Red Dot Design Award.

Тонкий, поворотный дисплей без рамок расположен на блестящей металлической подставке-треножнике, которая регулируется по высоте до 120 мм. Алюминиевая задняя панель с закругленными углами, в которой находятся разъемы для кабелей, изысканно контрастирует с темно-серой плоской задней стенкой корпуса. Настоящее новшество заключается в том, что, если установить дисплей вертикально (функция поворота), эта панель не меняет положение, поэтому и кабели остаются неподвижными. Дисплей также поставляется в комплекте с кронштейном VESA, чтобы его можно было прикрепить к стойке или стене.

Огромный IPS-дисплей диагональю 31,5 дюйма (80 см) обладает разрешением 4K/UHD (3840x2160). Экран отвечает стандарту VESA Display HDR600 и обеспечивает 10-битную глубину цвета с 1,07 млрд оттенков. Изображение отличается впечатляющим контрастом, а цветовая гамма варьируется от ярко-белого до глубокого черного.

Наряду с разъемом DisplayPort 1.4 этот монитор оснащен интерфейсом HDMI 2.0, а также портом USB-C и концентратором USB 3.2. Подключение USB-C обеспечивает режим DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с ноутбука или другого компьютера даже в высоком разрешении. Питание по USB позволяет заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а порт USB 3.2 гарантирует молниеносный обмен данными.

Дисплей U32U1 уже поступил в продажу и доступен по ориентировочной цене 959€.