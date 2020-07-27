Telegram запустил функцию видеозвонков

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция видеозвонков. Она работает в тестовом режиме и пока только на платформе iOS.

Чтобы ее активировать, нужно обновить приложение, а затем нажать на кнопку «Настройки» 10 раз. Появится меню, в котором нужно активировать опцию «Experimental Feature». Чтобы видеозвонок состоялся, эти манипуляции должны проделать оба собеседника.

Функция видеозвонков стала особенно востребованной во время карантинных ограничений. Telegram объявил о планах внедрить ее еще в апреле. Когда функция будет реализована для других платформ – пока неизвестно.

Анна Яковлева

 

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Опубликовал: KVbot,

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