Telegram запустил функцию видеозвонков

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция видеозвонков. Она работает в тестовом режиме и пока только на платформе iOS.

Чтобы ее активировать, нужно обновить приложение, а затем нажать на кнопку «Настройки» 10 раз. Появится меню, в котором нужно активировать опцию «Experimental Feature». Чтобы видеозвонок состоялся, эти манипуляции должны проделать оба собеседника.

Функция видеозвонков стала особенно востребованной во время карантинных ограничений. Telegram объявил о планах внедрить ее еще в апреле. Когда функция будет реализована для других платформ – пока неизвестно.

Анна Яковлева