Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для разработчиков

Microsoft представила новую сборку Windows 10 Insider Preview для разработчиков (распространяется через Dev chanel). Она имеет номер 20180 и несёт в себе не так много нововведений.

На прошлой неделе Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 20H2 Insider Preview, которая несёт в себе множество функций, таких, как обновлённое меню «Пуск», ранее доступных как раз только разработчикам. В сегодняшней сборке был представлен переработанный режим планшета для устройств 2-в-1, а также доработан интерфейс меню «Пуск» и обновлено окно поиска на страницах настроек стандартных приложений операционной системы.

Также были исправлены некоторые проблемы предыдущих версий. Так, к примеру, была исправлена проблема, из-за которой диспетчер задач не отображал имя издателя для UWP-приложений, а также ошибка, которая могла привести к сбоям при использовании комбинации клавиш Alt+Tab для переключения вкладок в браузере.

Сборка по-прежнему содержит множество недоработок. Некоторые игры из Microsoft Store, защищённые Easy Anti-Cheat могут не запускаться, а процесс обновления ОС, как и раньше, надолго зависает при попытке установить новую сборку. Кроме того, присутствует огромное количество менее заметных «багов», хотя предварительной версии для разработчиков такое поведение можно простить.

Пользователи, зарегистрированные в программе Microsoft Developer, могут испытать новую сборку Windows 10, загрузив её из Центра обновления операционной системы.