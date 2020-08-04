Microsoft планирует купить TikTok

Компания Microsoft официально заявила, что ведет переговоры по поводу приобретения американского филиала TikTok. Согласно заявлению, глава Microsoft Сатья Наделла уже встречался по данному вопросу с Дональдом Трампом.

Microsoft обязуется приобрести TikTok "при условии полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод США, включая Министерство финансов". По словам Microsoft, обсуждение условий сделки с китайской компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, – это "вопрос нескольких недель". Обсуждения должны закончиться не позднее 15 сентября нынешнего года. До этого времени компания продолжит переговоры с правительством США, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

Microsoft обещает обеспечить "безопасность на мировом уровне, конфиденциальность и цифровую защиту", а также гарантирует, что все персональные данные американских пользователей TikTok будут храниться исключительно в США. Если какие-либо пользовательские данные в настоящее время хранятся за пределами США, Microsoft обеспечит их удаление с серверов за пределами страны после их перенесения.